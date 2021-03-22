AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin bir köşe yazısından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Partinin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir fiilin suç olup olmadığı ceza kanunlarında belirlenir. Ceza kanunumuzda şiddet suçtur. Ceza kanunumuzda kadına yönelen şiddet de suçtur. Bu hususta değişiklik olabileceğini düşünmek akıl ve izan dışıdır. Suç işlemeye meyilli kişilerin bu ve benzer söz ve çağrılardan etkilenebileceği, bu gerçek dışı açıklamaların suç işlemeye özendirici olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun yürürlükte iken ve elbette ki kadına yönelik şiddet de dahil her türlü şiddet eylemi suç iken, 'Artık kadın dövmek serbest' başlıklı, gerçek dışı içerikli yazılar yazmanın, gerekçesi belli olmayan şekilde şiddetin önünü açmanın mazur görülmesi mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar