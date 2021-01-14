AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından Büyükerşen'e "villa" eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi adına yaptırıldığı belirtilen villa ile ilgili eleştirilerde bulunuldu.

Partinin İl Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Seyhan Büyükerşen tarafından, kanuna aykırı olarak yapılan 'kaçak villa' için haksız ve hukuksuz bir şekilde, 'Yapı Kayıt Belgesi' alabilmek üzere, 25 Ekim 2018'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurduğu, 4 bin 199 metrekare arazi üzerindeki 148 metrekare alanı kapsayan evlerinin, 31 Aralık 2017'den önce inşa edildiğini ifade ederek, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu basında yer almıştır. Yapılan bütün başvuruları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükerşen'in başvurusunu da inceleyerek, 2019 yılında inşa ettiği kaçak villayı, 2017 yılında yapılmış gibi gösterdiğini ortaya çıkarmış ve yasal hale getirmek üzere yapılan hukuka aykırı işlemi tespit etmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, "Sade vatandaşa uygulanan bina yıkımı, burası için de uygulanacak mıdır?" sorusu yöneltilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllardır süregelen yıpranmışlık, yılgınlık ve belediye kadrolarındaki karı-koca yönetim kademesi daha fazla hata yapılmasına yol açmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı da yapılan yanlışların üzerini örtmeye çalışıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Belediye Meclisini kendi menfaati için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, öncelikle kamuoyundan özür dilemeye ve ardından görevinden istifa etmeye davet ediyoruz."

Yılmaz Büyükerşen'in avukatı Fahrettin Gültekin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Basın organlarında yer alan haberlere konu olan yapı, 'köy yerleşik sınırları' içinde, temelsiz, küçük bir prefabrik evdir. Ayrıca, konu ile ilgili mevzuat, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. maddesine de uygundur." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık