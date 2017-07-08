AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından "15 Temmuz" Belgeseli

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, "15 Temmuz" adlı belgesel hazırladı.



Eskişehir Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan belgeselde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlar dakika dakika anlatılıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın o gece vatandaşlara seslendiği görüntüler de yer alıyor.



Toplam 14 dakika 58 saniyelik belgesel, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının gösterilmesiyle sona eriyor.