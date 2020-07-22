AK Parti Eskişehir İl Başkanından esnaf ziyareti AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sıcak sular bölgesindeki ayakkabı tamir ustası ve bıçak bileyicisi zanaatkarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sıcak sular bölgesindeki ayakkabı tamir ustası ve bıçak bileyicisi zanaatkarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, esnafla bir araya gelen Çalışkan, ayakkabı tamir ustası ve bıçak bileyicilerinin sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Çalışkan, ayakkabıcılar sokağında yıllardır süregelen tarihi dokuya uygun düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Bu hali Eskişehir'e yakışmıyor. Şehrin göbeğindeki bu alan kendi haline terk edilmiş gibi. Vatandaşlarımız akşam saatlerinde buradan geçmeye çekiniyor. Şehrin merkezindeki bu çarşı, tarihi dokuya uygun bir şekilde ve nostaljik havası bozulmadan düzenleme yapılarak canlandırılmalı. Burada esnafımızın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden beklentisi, herkesin rahatlıkla yürüyerek geçebileceği ve ulaşılmayı kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA