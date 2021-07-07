AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve ilçe başkanları kent gündemini değerlendirdi
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve ilçe başkanları kent gündemini değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve ilçe başkanları kent gündemini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in musluklarından içme suyu kullanılmayan ender şehirlerden biri olduğunu söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'in musluklarından içme suyu kullanılmayan ender şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Çalışkan, partisinin il başkanlığı binasında Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni normalleşme kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerine hız verdiklerini kaydetti.

Eskişehir'in sulama, kullanma ve içme suyu sorunun devam ettiğini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Musluklarından içme suyu kullanılmayan yegane şehirlerden biriyiz biz. Satın alarak devam ediyoruz. İster adına kültürel deyin isterseniz hizmetin hazır olmaması deyin. Musluklarımızdan içilebilir su tüketimi yok. Yöneticiler içebiliyor olabilir ancak halkımız içmiyor. 20 yıla rağmen bu güveni sağlamanız lazım. Bırakın musluklardan temiz içme suyu akıtılmasını, maalesef geçtiğimiz yıl satışa sunulan su damacanalarının temizliği ve hijyeni konusunda bu kent sıkıntılar yaşadı. Belediye başkanımızı şehrin sorunlarını görmeye davet ediyoruz. Eğer görmezseniz muhalefetin anlatımlarının varsayalım ki yetersiz olmasına dayalı şehri yönetirsiniz halkımıza hizmet etmiş olmazsınız. Biz sizi eleştirsek de, eleştiremezsek de bu şehirde yaşayanlara hizmet etmek zorundasınız. İyi hizmet, hak ettiği hizmeti vermek zorundasınız."

Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ise Odunpazarı bölgesinin halen çözülmeyen bir çok sorunun bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz bu sorunları dile getirmekten usandık. Her zaman bir mazeret, asılsız beyanlar. Bize gelen talepleri karşılamaktan insanlara şunu anlatmaktan usandık. Belediye bütün yetkilerini kullanma hakkına sahip olmasına. rağmen gerçek bir proje ile çıkıp da Karapınar, sanayi bölgesi ve gecekonduyu önleme bölgesi ile ilgili çalışmaları yapmış olması gerekirken bunları yapmaktan imtina ediyor. O yüzden buradan tekrar sesleniyorum. Sayın Kurt, bu bölgelerde oturan vatandaşların sorunlarını görmezlikten gelemezsiniz. Lütfen bir an önce gerçek ve güzel projelerle, yeşil alana değer veren projelerle bu çalışmayı tekrar TOKİ'ye iletin. Vatandaşın sorununu gelin hep beraber çözelim."

Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da kent merkezinde bulunan Eski ve Yeni bağlar Mahallelerinde çok ciddi sıkıntıların bulunduğuna değinerek:

"Belediyenin daha önce sokaklara döşediği kaldırımları tekrar kepçe yardımıyla yeniden kaldırıyorlar. Ne yaptıklarını da maalesef bilmiyorlar. Şu an çamurun, toprağın, elektrik, internet kesintilerinin içerisinde insanlara resmen zulüm ediliyor. Biz yapılan en ufak nokta dahi olsa meclis üyeleri olarak aynı zamanda da destekçisiyiz. Belediye başkanı, insanların tam iş yapacağı evine ekmek götüreceği noktasında iş yerlerini tekrar kapatmak zorunda kaldı. Bu işte sadece ve sadece maalesef ki iş bilmezlikten, vizyon bilmezlikten kaynaklanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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