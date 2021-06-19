AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Alpu ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Alpu ilçesini ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Alpu ilçesini ziyaret ettiği bildirildi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kademeli normalleşme sürecinin ardından ilçe ziyaretlerine başlayan Çalışkan'ın Alpu Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyularak AK Parti İlçe Başkanı Halil Yavuz ve teşkilat mensuplarıyla birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde Çalışkan'ın, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattığı belirtildi.

Çevre illerde ve Eskişehir'in birçok ilçesinde kuraklık nedeniyle suyun etkin ve verimli kullanılması gerektiğini belirten Çalışkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinleyip çözüm önerilerimizi anlatmak adına ilçe ziyaretlerimize başladık. Şu an ilçelerimiz için gündemdeki en önemli konu küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle azalan suyun etkin ve verimli kullanılması gerektiğidir. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımıza çiftçi kardeşlerimizi rahatlatacak her türlü çözüm önerilerimi iletmeye devam ediyoruz ve bu konuda güzel neticeler de alıyoruz. Suyun verimli kullanılması adına modern basınçlı sulama sistemlerine geçen çiftçilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğinden faydalanabilecek."

Çalışkan, söz konusu konu ile ilgili temaslarda bulunarak emeği geçen Vali Erol Ayyıldız'a, hibe destek miktarının artırılması için bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunan dış ilçelerden sorumlu Milletvekili Emine Nur Günay'a ile kurak sezonda çiftçileri yalnız bırakmayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Eskişehirli tüm çiftçilerimiz adına teşekkürü borç bildiklerini ifade etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar