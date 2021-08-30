AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çalışkan, mesajında, silahtan çok, yürekle kazanılmış Zafer Bayramı'nın büyük bir onur ve gururla idrak edildiğini belirtti.

Kahraman ecdadın, istikbal ve istiklali hedef alan düşmana, iman ve cesaretle karşı koyduğunu aktaran Çalışkan, "Bugün Türkiye, bölgesinin istikrar unsuru olarak, küresel barışa katkı veren büyük ve güçlü bir ülke haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt'ten başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin, esareti kabul etmeyeceğini 30 Ağustos 1922'de bütün dünyaya haykırdığını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Şunu herkes bilmelidir ki güzel ülkemiz Türkiye; kara, hava, uzay ve deniz sahalarıyla bölünmez bir bütündür. Bu bütünlüğü tehlikeye sokabilecek her türlü girişime karşı devlet ve millet olarak 30 Ağustos ruhuyla her zaman teyakkuzdayız. 30 Ağustos Zaferi'nden çıkaracağımız en büyük ders, milletimizin varlığına, yaşam hakkına ve devletimizin bekasına yönelik her türlü kalkışmayı bir olarak, birlik olarak aşabileceğimizdir. Malazgirt, Dumlupınar, Çanakkale ve Kıbrıs'ta tekrar tekrar var olan bu kutlu direniş her zaman milletimizin gönlündedir, hafızasındadır. Aziz şehitlerimiz; ruhlarınız şad, makamınız ali olsun. Yolunu aydınlattığınız bu aziz millet, size minnettardır, davanızın takipçisidir. Kahraman milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu zaferi bize armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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