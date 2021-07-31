AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çalışkan ve beraberindeki AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ile partililerle birlikte Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Çalışkan'ın, mahalle sakinlerinden sıkıntıları dinlediği ve çözüm önerilerini ilettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı İlçe Belediyesinin mahalle sakinlerinin sıkıntılarıyla ilgilenmediğini savunan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafımız ve hemşerileriniz ile bir araya geldik. Özellikle hemşerilerimizin Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin başlamamış olmasından kaynaklanan sebeple beklentilerinin olduğunu gördük, keza Odunpazarı Belediyesinin asfalt ve temizlik ile ilgili sorunu dışında Büyükşehir Belediyesinin Vergi Dairesinin bağlantı yolunu yapmamış olmasının çok ciddi beklenti olduğu ve buna ilişkin sorun halen devam ettiği bilgisi tarafımıza iletildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin artık üzerine düşen görevi yerine getirerek bir an önce ivedi şekilde Gündoğdu-1, 2 ve 3 projelerini hayata geçirmesi ile Gündoğdu bölgesinin şehrin cazibe hale gelmesi tüm şehrin beklentisidir. Biz de bu meselenin Büyükşehir Meclisi'nde sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar