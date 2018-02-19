AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü'den Teşekkür Mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti ve katılımı ile yapılan il kongresi sonrası bir teşekkür mesajı yayınladı

AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde gösterilen yoğun ilgi sebebiyle teşekkür eden Ünlü, mesajında; "Davetimizi kırmayarak 6. İl Kongremize teşrif eden değerli misafirlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, meslek odaları temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz, değerli muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, teşkilatımızın siyaset millete hizmet için yapılır düsturu ile hareket eden fedakar mensupları, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli yol arkadaşları, basın mensupları, Eskişehirli değerli hemşehrilerimiz, 17 Şubat günü yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen il kongremiz ve mitingimizde şehrimiz farkını ortaya koydu. Desteğiniz, Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olan coşkulu karşılamanız için teşekkür ediyorum. Şehrimizi çok güzel günler bekliyor. Hedefimiz yıldız Eskişehir. Hedefimiz 2019" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR