AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehirspor'un sadece yuvarlak laflar, hamasetlerle değil net çözümler üreterek bugünlerden kurtarılması gerektiğini söyledi.



Ünlü, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sonu Eskişehirspor'un genel kurulunun gerçekleştirildiğini anımsatarak, burada hamasi nutukları atıldığını, çözüm adına bir gelişmenin sağlanmadığını ifade etti.



Eskişehirspor'un, kentin en önemli markası olduğuna dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:



"Eskişehirspor, benim için çok önemli bir takımdır. Bu takımda 5 yıl yöneticilik yaptım. Eskişehirspor'a bakanımız ve milletvekillerimiz aracılığıyla ciddi katkıların yaratılması konusunda desteklerimiz olmuştur. Eskişehirspor'un kötü gidişatında uyarılarımız net olmuştur. İnşallah Eskişehirspor, bundan sonra çok daha iyi noktalara da gelecektir. "



"Net çözümler üretilmeli"



Ünlü, Eskişehirspor'un hamasete değil, net çözümlere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Sadece yuvarlak laflar, hamasetlerle değil Eskişehirspor'u net çözümler üreterek, bugünlerden kurtarmamız gerekiyor. Öncelikle Eskişehirspor'un elini taşın altına koyacak ve 10 milyon liralık kaynak üretecek bir yönetime ihtiyacı var. Şimdi sadece yönetim yapmak için yönetim yapılması doğru değildir. Öncelikle Eskişehirspor'un bir mayaya ihtiyacı vardır. Mayayı oluşturacak bir yönetim şarttır. Bunu yapacak bir başkan ve yönetim kurulu çıkacak; '10 milyon lira biz tedarik ediyoruz' deyip bu mayayı ortaya koyacak."



"Sorumluluk en önce belediyelerdedir"



Bu aşamadan sonra en önce sorumluluğun Eskişehir belediyelerinde olduğunu dile getiren Ünlü, "Yerelde iktidar CHP'li belediyelerdir, sorumluluk en önce onlardadır. Bir hamle görelim. Bu sadece nutuk atmakla olmaz. '35-50 milyon lirayı Eskişehirspor'a iktidar bulsun' demek, topu taca atmak demektir. Böyle bir rakam söz konusu değil." dedi.