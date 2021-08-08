AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: 'Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Han İlçe Danışma Toplantısı, parti üyelerinin katılımıyla yapıldı.

AK Parti Han İlçe Danışma Toplantısı, parti üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İlçe Başkanı Arif Taşçı ve çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, girilmedik gönül bırakmayacaklarını belirterek, Han ilçesinin hak ettiği hizmeti alması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Han ilçesine birilerinin hizmet etme veya etmeme anlayışına bırakmayacaklarını ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:

"Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Durmaksızın koşturacağız. Han ilçemizin yerel belediyecilikten hak ettiği hizmeti alması için elimizden geleni yapacağız. İlçemizin ne kadar sorunu varsa şimdiden tespit ediyoruz. Han'ın içme ve kullanım suyu sorunu varsa, depo sorunu varsa bu sorunları yine biz çözeceğiz. İlçemizin bu bölgedeki kültürel ve geçmişten gelen sit bölgesindeki imara ilişkin kısmı da çalışıyoruz. Birilerinin hizmet etme veya etmeme anlayışına Han'ı mahkum etmeyeceğiz. Yaklaşık 20 yıllık süreçte Eskişehir'de 25 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Han ilçemizde ise emniyet lojmanları, kamu binalarına ilişkin lojmanlar, kültür evi ve camimizin restorasyonu gibi birçok hizmeti hayata geçirdik."

Çalışkan, Eskişehir Millet Bahçesi'nin kent halkının hizmetine sunulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Her ne kadar resmi açılışını yapmasak da şehrin merkezinde 56 dönümlük alanda her şeye rağmen bazılarının betonlaşacak demelerine rağmen hemşerilerimizin kullanımına açtık. Hemen karşısında şehrimize yakışan mevcut kütüphanenin 7-8 kat büyüklüğünde yine çok güzel bir kütüphane yaptık. Bütün dünyanın zorlandığı ve çoğu ülkenin sağlık sisteminin iflas ettiği şu salgın sürecinde kurtuluşumuz olan şehir hastanelerimizi söylememe gerek bile yok. 5 yıldızlı otel konforunda hemşerilerimize hizmet veriliyor. Yine bazıları zamanında gereksiz diye eleştiriyorlardı. Her zaman olduğu gibi onlar oturdukları yerlerden sadece eleştirirler biz ise icraat yaparız. Teşkilatlarımız ile birlikle önemle üzerinde durmamız gereken bir konu da bu dönemde özellikle gençlerimize eski Türkiye'yi her fırsatta anlatmak. Onlara eski Türkiye'nin nasıl olduğunu ve neler yaşandığını aktarmamız çok önem arz ediyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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