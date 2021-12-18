AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Çoban'dan rapor geçerlilik süresi uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Çoban'dan rapor geçerlilik süresi uyarısı

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Çoban'dan rapor geçerlilik süresi uyarısı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban, engelli sağlık kurul raporları ve çocuklar için düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıyı hatırlatarak, engelli bireylere uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban, engelli sağlık kurul raporları ve çocuklar için düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıyı hatırlatarak, engelli bireylere uyarılarda bulundu.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıya göre, geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 arasında sona ermiş süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2021 ve sonrasında sona ermiş ya da sona erecek süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının ise 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olduğunu aktaran Çoban, "Bu süreçte engelli sağlık kurulu raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkartmak talebi ile hastanelere başvuranların talepleri karşılanmaya devam edilecek. Engelli vatandaşlarımıza duyurulur." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı: 'Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir'

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı: "Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir"

 Son dakika haber: Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title