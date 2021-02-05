AK Parti Eskişehir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çavdar'dan Büyükşehir Belediyesine tepki

AK Parti Eskişehir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında yaşandığı iddia edilen egzoz gazı ölçümündeki usulsüzlüğün takipçisi olacaklarını bildirdi.

Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Eskişehir'in cesur ve adil basını tarafından da gündeme getirilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait şehir içi hatlarda yolcu taşıma hizmeti veren 63 aracın egzoz gazı ölçümünde usulsüzlük yapıldığı bilinmekte ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır. Sadece birkaç araçla plaka değiştirerek egzoz gazı ölçümü yaptıran Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hiçbir açıklama yapmamıştır."

Konuyla ilgili birçok sorunun yanıt beklediğini belirten Çavdar, şöyle devam etti:

"Her çevre olayında duyar kasan, çevreci görünen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu olaydaki amacı nedir? Belediye neden böyle bir usulsüzlük yapma gereği duymuştur? Belediyeyi böyle bir duruma iten sebep usulsüz yakıt kullanımı mıdır? Bu usulsüzlüklerin talimatını veren kim? Büyükşehir Belediye Başkanı yine özel yardımcılarının mı kurbanı olmuştur? Konuyla ilgili idari soruşturma açılmış mıdır? Önce kaçak villa, şimdi de egzoz gazı ölçümündeki usulsüzlük belediyenin sağlıklı bir şekilde yönetilemediğini açıkça göstermektedir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık