AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı vatandaşlara fidan dağıttı
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AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı vatandaşlara fidan dağıttı

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı vatandaşlara fidan dağıttı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dağıttım etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dağıttım etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğiyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve daha geç olmadan el birliğiyle insanlık olarak bu gidişatın tersine çevirebileceğini vurguladı.

"Cemre" ismini verdikleri çevre gönüllüleri hareketiyle yola çıktıklarını belirten Manas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ediyoruz. Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti'mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir. Ülkemizin hangi köşesine, hangi şehrimize bakılırsa bakılsın işte bu büyük eserleri görmek mümkündür. Şu an bulunduğumuz Dede Korkut Parkı, Eskişehir Millet Bahçesi, Musaözü Tabiat Parkı, Şehr-i Derya Parkı bunlara en güzel örneklerden. Gördüğünüz gibi çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz."

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı vatandaşlara fidan dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı vatandaşlara fidan dağıttı - Haberler
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