AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına katılacak - Haberler
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde

Ak Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratı ile ilgili görülecek 'ihaleye fesat karıştırma' davasına şikayetçi olarak katılacak.

ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratı ile ilgili görülecek 'ihaleye fesat karıştırma' davasına şikayetçi olarak katılacak.

Konuyla ilgili yapılan bildirimde, 18 Kasım 2021 Perşembe (yarın) günü saat 09: 50'de Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ihaleye fesat karıştırma davasına İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan'ın şikayetçi sıfatıyla katılacağı, mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

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