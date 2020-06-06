AK Parti Erzurum milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu basın mensuplarıyla buluştu
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AK Parti Erzurum milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum milletvekilleri Altınok ve Taşkesenlioğlu basın mensuplarıyla buluştu
06.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:58

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Altınok, AK Pati İl Binası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde salgın sürecinin devam ettiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinin yapamadığını Türkiye'nin yaptığını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

"Dünyanın gıpta ettiği birçok gelişmiş ülkesinin başaramadığı tedbirleri, en iyi şekilde hayatı durdurmadan insanlarımızı hayattan izole etmeden çok güzel şekilde yönettik. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'nın hastalarını tedavi ederken, yaşlı dursun gençlere oksijen tüpleriyle solunum cihazı bağlayalım tartışmaları çıktı. Cenazelerini defnetmekte zorlanıp soğuk hava depolarına kaldırıp beklettikleri ortamda Allah'a şükürler olsun Türkiye'de diğer hastalar ve virüse yakalanmış hastalarla birlikte hiçbir zaman yoğun bakımda yatan hasta sayımız yüzde 60'ları geçmedi."

Altınok, salgın sonrasında Türkiye'de yeni fırsatların açılacağını anlattı.

Kışın uçuş iptallerinin ortadan kaldırılması amacıyla geçen yıllarda Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan ve çeşitli sorunlar nedeniyle faaliyete geçirilemeyen CAT 3A sistemiyle ilgili de konuşan Altınok, "Havalimanı ile ilgili hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla hem de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ile Zehra hanımla birlikte konuştuk. Bunun lamı cimi yok. 15 Ağustos'a kadar, belki daha erken de bitecek ve artık Erzurum gündeminden havalimanı konusunu çıkaracağız." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu ise salgın sürecinde her vatandaşın hizmetine koştuklarını belirtti.

Türkiye'nin salgın sürecindeki başarılı çalışmalarından bahseden Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal ve ekonomik anlamda gelişmiş olduğunu söylediğimiz ülkeler, bu dönemde bırakın dirilerini, ölülerine dahi sahip çıkmazken, biz 60 yaşını geçmiş her vatandaşımızın ihtiyaçlarına yerinde ve zamanında karşıladık. Yaşlıları dua taçlarımız diye onlara evlerinde bakıma aldık, yetmedi çocuklarımıza özel hassasiyetler gösterdik. Zorlu bir süreci birliğimiz beraberliğimizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttük. Pandeminin insani anlamda bir diğer çıktısı da ekonomik anlamdaydı. Sadece bizde değil dünyanın birçok ülkesinde devletler, önemli yardımlarda bulundu ama onlar daha çok büyük işletmeleri düşünerek hareket ettiler. Türkiye sadece bunları düşünmekle kalmadı, işinden edilmiş bireylerinde sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de kentte salgın sürecinde yaptıkları başarılı çalışmaları anlattı.

Toplantıda, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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