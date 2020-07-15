AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "15 Temmuz Farkındalık Konferansı"nda konuştu...
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "15 Temmuz Farkındalık Konferansı"nda konuştu...

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Silah yapısının zirveye çıktığı bir çağda, vatandaşlarımızın elinde hiçbir silah olmadan sadece bedenini kullanarak darbeyi durdurması, bizlere Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmaktadır.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok,
15.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:34

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Silah yapısının zirveye çıktığı bir çağda, vatandaşlarımızın elinde hiçbir silah olmadan sadece bedenini kullanarak darbeyi durdurması, bizlere Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmaktadır." dedi.

Selami Altınok, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un moderatörlüğünde internet üzerinden online olarak gerçekleştirilen "15 Temmuz Farkındalık Konferansı"nda yaptığı konuşmada, FETÖ ve benzeri örgütlerin memleketin birliğini ve beraberliğini bozmak istediğini belirtti.

Altınok, şöyle konuştu:

"Eğer biz kimsenin mezhebine, kimliğine bakmadan 83 milyonun tamamını millet olma şuuru ile kucaklamaya devam edersek, kimse bu ülkeye ve millete zarar veremez. Türkiye'yi istedikleri noktaya çekmek isteyenler, MİT krizi, gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinden sonuç alamayınca, silahlı kuvvetler içerisinde örgütlenen FETÖ teröristleriyle silahlı darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile yaptığı çağrıya gönlünü açan kahraman milletimiz, meydanları ve havalimanlarını doldurarak kamu kurumlarını korumaya alarak teröristlere fırsat vermedi."

Altınok, 15 Temmuz'un karanlık gecesinde dünya tarihinde görülmemiş bir olayın yaşandığını anlatarak, "Silah yapısının zirveye çıktığı bir çağda, vatandaşlarımızın elinde hiçbir silah olmadan sadece bedenini kullanarak darbeyi durdurması, bizlere Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmaktadır. Eğer bir ülke ona liderlik yapabilecek bir lidere sahip olmazsa, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e sahip olduğu gibi, bu hain darbe girişimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olmazsa bu kadar saldırıyı karşılayabilme iradesini gösteremez." ifadelerini kullandı.

Ağrı Valisi Osman Varol ise halkın güçlü bir liderin önderliğinde neler yapabileceğini o menfur gecede hep birlikte gördüklerini ve bundan sonra bunun tekrarlanmaması için dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan da Türk halkının milli birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz gibi büyük bir darbeyi önlediğini kaydetti.

Online yapılan konferansa, üniversitenin senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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