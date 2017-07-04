AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı Sevgi Evleri'ni Ziyaret Etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti.



Kentin Palandöken ilçesindeki Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret eden Ilıcalı, çocuklarla tanışarak sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.



Ziyarette çocuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini aktaran Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:



"Miniklerimizin aile ortamı sıcaklığında, sağlıklı, temel güven duygusu gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş birey olmasını amaçlayan 'Sevgi Evleri' ile bakanlığımız güzel bir projeyi hayata geçirmiş. Bu güzel hizmet için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ve burada sizlerle en iyi şekilde ilgilenip güzel bir ortam oluşturan müdürümüz Cemil Bey ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir gelecek diliyor gözlerinizden öpüyorum."