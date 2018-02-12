AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobilin tamamını Erzurum'da üretmeye talip olduklarını söyledi.

Ilıcalı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yerli ve milli otomobillerin şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini anımsattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yerli otomobilin üretim yeri konusunda henüz netleşmiş bir kararın olmadığını açıkladığını aktaran Ilıcalı, "Yerli ve milli otomobilin şarj üretimi Erzurum'da yapılacak. Biz otomobilin tamamını Erzurum'da üretmeye talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza Erzurum halkının talebini iletiyorum. Şarj bir basamak oldu. Şu anda Erzurum'un konumu sanayi yatırımı yapacak düzeyde. Şarj üretimi Erzurum'da yapılacak, otomobilin kendisi niye Erzurum'da üretilmesin? Milli şehre yerli otomobil üretmek de yakışır." diye konuştu.

- "İktidar ve anamuhalefetten iki milletvekili, genci kurtarmaya çalıştık"

Bir gazetecinin "Dün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir kişiyi ikna ederek kurtardınız. Olayı anlatır mısınız?" sorusuna Ilıcalı, Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini ve otomobiliyle köprüden geçerken bir kalabalık gördüğünü belirtti. Olayı öğrenince otomobilden inip intihara teşebbüs eden kişiyle konuştuğunu anlatan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"26 yaşında bir genç. Sorununu dinlemek istedim, kendisine her türlü destekte bulunacağımı belirttim. Köprüden inmesi için ikna ederken CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de geldi. İktidar ve anamuhalefetten iki milletvekili, genci kurtarmaya çalıştık. Orada çok acayip bir birlik, beraberlik oldu. Atlaması yüksek bir ihtimaldi ama onu indirmeye ikna ettik. Genç bizden bir şey istemedi, sadece psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi. Tedavi yöntemini teklif ettik, karşılıklı telefon numaralarımızı verdik."

"İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim de kırmızı listede yer alıyor. Kırmızı halıdan kırmızı listeye... Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Ilıcalı, "Geçmişte FETÖ de terör örgütü değildi ama önce 17-25 Aralık'taki operasyonu, ardından milletin gözü önünde darbe girişimini yaptı. Bugünkü güncellenmiş listeye, bugünkü bilgilere bakmak lazım. Bu sorun hepimizin sorunu, milli mesele. Enerjiyi kıracak değerlendirmelerden kaçıp, bir an önce bu işi çözmemiz lazım." dedi.

Ilıcalı, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sınır güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kim olursa olsun tüm terör örgütlerinin kökünün kazınması gerektiğini kaydetti.