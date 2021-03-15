AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir Açıklaması
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AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir Açıklaması

15.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:16
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir Açıklaması

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, ""Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar.

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, ""Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir" dedi.

Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aydemir, gençlerin önemine değinerek, "Gençlerimizle beraber yürüyoruz. Kadınlar ve gençler bizim olmazsa olmazlarımız. Bizden önce gençler siyasetten uzaktı. Biz siyasetin tam göbeğine yerleştirdik. Onların fikirlerine çok değer veriyoruz. Onların zihin haritası daha berrak. Onlara her sahada sahip çıkılması lazım. Gençler üniversite kapılarında kalmıştır. Hangi düşüncede olursa olsun, yollarını açtık. Burslu, kredili önlerini kapatan bir çok şeyi açtık" ifadelerini kullandı.

Gençlerin adı olduğunu söyleyen Aydemir; devletin gençlere ulaştığını ifade etti. Aydemir, "Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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