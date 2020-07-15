AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den terörle mücadele kararlılığına övgü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK telsizle bile konuşamaz hale geldi" tespitine vurgu yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "PKK'yı kürtlere ve vatana düşman, imansız, terörist bir yapı olarak tanımlayarak, 'Ziya Paşa, "Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' diye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK telsizle bile konuşamaz hale geldi" tespitine vurgu yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "PKK'yı kürtlere ve vatana düşman, imansız, terörist bir yapı olarak tanımlayarak, 'Ziya Paşa, "Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' diye boşa söylememiş. Bu imansızların kırıntısı kalmayıncaya kadar kuvvet kullanmaya devam diyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir duruşla destan yazdığına işaret etti. Milletvekili Aydemir, "Pascal'ın şu tarifi çok öğretici: "Dünyayı idare eden düşünceler değil, kuvvettir ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir." diyor. Buna somut örnek İçişleri Bakanımızın son açıklamalarında gizli. Malum, PKK Kürtlere ve vatanımıza düşman, imansız, terörist bir yapı. İçişleri Bakanımız Sayın Soylu, aklın yönettiği kuvvet sayesinde bölücü yapının geldiği noktayı izah ediyor, diyor ki: "PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da bin 122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 200 telsiz kestirmesi oldu. PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor." Milletin yüreğini ferahlatan açıklamalar. Bu noktada altını çizelim ki dadaş feraseti değerlidir. Ziya Paşa ise esaslı bir dadaştır. "Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir." diye boşa söylememiş. Bu imansızların kırıntısı kalmayıncaya kadar kuvvet kullanmaya devam diyorum" diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, TBMM çalışmaları kapsamında üyesi bulunduğu Azerbaycan Dostluk Grubuyla birlikte Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu. Başkanlığını Milletvekili Şamil Ayrım'ın yaptığı Azerbaycan Dostluk Grubuyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Dostluk Grubu üyesi Milletvekilleri, "Türkiye olarak her platformda tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA