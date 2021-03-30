AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den "çevre duyarlılığı" açıklaması Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "insan hayatına, ekolojik yapıya ve çevreye, kendileri kadar değer veren bir başka iktidarın bugüne kadar gelmediğini" söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "insan hayatına, ekolojik yapıya ve çevreye, kendileri kadar değer veren bir başka iktidarın bugüne kadar gelmediğini" söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin 1 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, bununla "tek millet iki devlet" yerine, "tek devlet" gibi bir işleyişin de söz konusu olacağını kaydetti.

Uzun yıllar böyle bir beklentileri olduğunu dile getiren Aydemir, "Bakü'ye gittiğimde İstanbul'da, Ankara'daymışım gibi bir iklimle karşı karşıyaydım. Gence'ye gittiğimde Erzurum'daymışım gibi görüyordum. Aynı şeyi, onlar da buraya geldiklerinde yaşıyordu." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çeken Aydemir, 2003'ten sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve hayvancılıkta aşama kaydettiğini bildirdi. Aydemir, "34 bin 515 çiftçimize, 2 milyon 893 bin 645 dekar alan için 80 milyon 716 bin 962 lira destekleme ödemesi çok değerlidir ve çiftçilerimiz bundan dolayı mutlular." ifadesini kullandı.

Organik gübre kullanımında dekar başına 20 lira ilave destek verildiğini, bu kapsamda 73 çiftçiye, 6 bin 656 dekar için 128 bin 805 lira organik gübre desteği sağlandığını anlatan Aydemir, tarım, hayvancılık ve başka alanlarda desteklerin sürdüğünü belirtti.

Aydemir, "İnsan hayatına, ekolojik yapıya, çevreye, bizim kadar değer veren bir başka iktidar bugüne kadar gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı