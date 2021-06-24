AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur"

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anında karar alma mekanizmalarıyla, çok daha fazla mesafe alınır hale gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anında karar alma mekanizmalarıyla, çok daha fazla mesafe alınır hale gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrası yapılan ve büyük başarılar elde edilen seçimlerin bugün 3'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Geçen 3 yılda hayata yansıtılan çok önemli faaliyetlerinin olduğunu ifade eden Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok fonksiyonel bir halin herkes tarafından görüldüğünü kaydetti.

Bunun en bariz örneğinin terörle mücadelede alınan mesafe olduğunun altını çizen Aydemir, "Terörle mücadelede son 3 yıl, önceki yıllarla kıyası kabil olmayacak kadar zirve noktalardır. Bugün PKK bitme noktasına gelmiştir. DEAŞ'la yaptığımız mücadelede aldığımız mesafenin eşi emsali yoktur. DEAŞ'ı bu sistemde yerle yeksan ettik. Terörün hangi rengine giderseniz gidin mücadelemiz çok başarılı bir sonuç verdi." dedi.

Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hayatın diğer alanlarında da neye gerek varsa anında müdahale edildiğini ve arzu edilen sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

Dünyanın, son 2 yılda pandemiyle uğraştığını, en başarılı ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini anlatan Aydemir, bu başarının altında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğunu ifade etti.

Sistemin hayata geçmesi öncesinde, sağlık alanında yapılan atılımların da bu başarıda büyük payının olduğuna işaret eden Aydemir, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anında karar alma mekanizmalarıyla çok daha mesafe alır hale geldik. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR
AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: YÜZDE 45 OYUMUZ VAR
4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:22:31. #1.14#

title