AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

13.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:16
AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Erzurum Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.

-İHA-

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'
'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'
Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Son dakika haber! Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haber! Erzurum İl Sağlık Müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:16:59. #1.14#
title