AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ'dan AK Parti Ordu İl Başkanlığına ziyaret

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile parti binasında bir araya geldi.

Tomakin, Akdağ ile Ordu hakkında istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli