AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki terörist yakalandı

Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

GRİ KATEGORİDE, 300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan bir teröristin Erzurum'da yakalandığı bildirildi. Söz konusu teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA