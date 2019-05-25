AK Parti Erzurum İl Başkanlığından Binali Yıldırım'a destek harekâtı

AK Parti Erzurum teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Binali Yıldırım'ı desteklemek için 28 Mayıs'ta İstanbul'da sahaya çıkacaklarını açıkladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 23 Haziran'da yapılacak seçimlere bütün parti teşkilatları olarak hazır olduklarını söyledi, Başkan Öz, "Biz de Erzurum teşkilatı olarak, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'daki sorunları en iyi şekilde çözebilecek tek tecrübeli olan Binali Yıldırım'a destek olmak için 28 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da olacağız, hemşerilerimizle beraber çalışacağız. Yıldırım seçilecek ve hak yerini bulacaktır" dedi.

Başkan Öz, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de politikanın da, ekonominin de nabzının attığı, dünyanın merak ve gıpta nazarlarını çevirdiği İstanbul'u kimin yönetmesi gerektiği sorusunun cevabı tektir. İstanbul, milli mutabakat ruhunun siyasi çatısı konumundaki Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin ortak adayı tarafından yönetilmeyi hak etmektedir. İl başkanlığımız nezdinde büyükşehir, alt belediyeler, ilçe ve belde teşkilatlarıyla birlikte saha çalışması yapmak için İstanbul'a gideceğiz, Binali Yıldırım'ın hak ettiği başkanlık koltuğuna oturmasına katkıda bulunmak için gece gündüz çalışacağız."

'YSK KILI KIRK YARMIŞTIR'

"Yüksek Seçim Kurulu seçim yenileme kararını bağımsız bir şekilde vermiş, bunu da gerekçeleriyle çok net olarak açıklamıştır" diyen Başkan Öz, "31 Mart'ta kripto FETÖ unsurları devreye girmiş, seçimlerde sandık sonuçlarını etkilemek ve siyasi menfaat irtikap etmek için her türlü yolsuzluğu, her türlü yolu denemiştir. Bilhassa İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi için seçime şaibe karıştırılmıştır. Binlerce sahte seçmen yazımı gerçekleştirilmiş, kamu görevlisi olmayan kişiler sandık başında görevlendirilmiştir. Seçimlerde öylesine karışık istismarlar ve şaibeli hareketler vardır ki YSK işin içinden çıkabilmek için kılı kırk yarmıştır. Bu kurul,, seçimin yenilenmesi için yapılan itiraza dair bütün detayları hukukun dışına çıkmadan irdelemiş ve ona göre karar vermiştir. Sonuçta hiçbir dayatma, baskı ve cebir söz konusu olmamıştır. Yargı erkinin önemli bir parçası olan YSK, kararını bağımsız şekilde vermiştir." ifadelerini kullandı

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhur İttifakının sadece iki partinin siyasi çıkar birlikteliği olmadığını, bütün milleti kucaklayan, bütün Türkiye'yi ihata eden bir ittifak olduğuna dikkat çekti, "Milli iradenin hassas mizanı, hukukun terazisini tamamlayacaktır. Aziz İstanbullularla zafere ulaşmak, milletimiz, ülkemiz için büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için durmak yok, yola devam diyoruz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA