AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı, mahallelerde gençlerle buluşarak hem kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yaşatmaya çalışıyor hem de gençlerin sorunlarını dinliyor.

Partinin Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı mensupları, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" sloganıyla şimdiye kadar gittiği 5 ilçedeki 20 mahallede gençlerle buluşarak hem gençlerin birbirleriyle tanışmasını, hem kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün yaşatılmasını hem de düzenlenen etkinliklerle eğlenmelerini sağlıyor.

Sosyal projelerin de konuşulduğu buluşmalarda, ülke siyaseti üzerine münazaralarda bulunan gençlerin programına, zaman zaman AK Parti'de siyaset yapan eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katılıyor.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Kocaaliler, konuya ilişkin açıklamasında, mahalle kültürünün mihenk taşını mahalle gençlerinin oluşturduğunu belirterek, "AK Parti, her mahallede teşkilatlanmayı başarmış bir partidir. Bu teşkilatlanmalarda gençlik kollarımızın rolü çok büyüktür. Mahalle teşkilatlarımız aracılığıyla Erzurum'da yaşayan kardeşlerimizle bir araya gelip fikir tartışmaları yapıyoruz. Büyüklerimizle onları buluşturma zemini oluşturuyoruz. Bu hem kendi aralarında bir kültürün yaşamasına hem de gençlik kollarımızın faaliyetlerine vakıf olmalarına olanak sağlıyor."

Kocaaliler, gençlerin sorunlarını da dinledikleri etkinlikten dolayı çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, gençlik buluşmalarının devam edeceğini aktardı.