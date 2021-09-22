AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Politika
AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı, mahallelerde gençlerle buluşarak hem kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yaşatmaya çalışıyor hem de gençlerin sorunlarını dinliyor.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı, mahallelerde gençlerle buluşarak hem kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yaşatmaya çalışıyor hem de gençlerin sorunlarını dinliyor.

Partinin Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı mensupları, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" sloganıyla şimdiye kadar gittiği 5 ilçedeki 20 mahallede gençlerle buluşarak hem gençlerin birbirleriyle tanışmasını, hem kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün yaşatılmasını hem de düzenlenen etkinliklerle eğlenmelerini sağlıyor.

Sosyal projelerin de konuşulduğu buluşmalarda, ülke siyaseti üzerine münazaralarda bulunan gençlerin programına, zaman zaman AK Parti'de siyaset yapan eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katılıyor.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Kocaaliler, konuya ilişkin açıklamasında, mahalle kültürünün mihenk taşını mahalle gençlerinin oluşturduğunu belirterek, "AK Parti, her mahallede teşkilatlanmayı başarmış bir partidir. Bu teşkilatlanmalarda gençlik kollarımızın rolü çok büyüktür. Mahalle teşkilatlarımız aracılığıyla Erzurum'da yaşayan kardeşlerimizle bir araya gelip fikir tartışmaları yapıyoruz. Büyüklerimizle onları buluşturma zemini oluşturuyoruz. Bu hem kendi aralarında bir kültürün yaşamasına hem de gençlik kollarımızın faaliyetlerine vakıf olmalarına olanak sağlıyor."

Kocaaliler, gençlerin sorunlarını da dinledikleri etkinlikten dolayı çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, gençlik buluşmalarının devam edeceğini aktardı.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...

 AK Parti ile MHP, seçim çevresi sayısının 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem üzerinde anlaştı

AK Parti ile MHP, seçim çevresi sayısının 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem üzerinde anlaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Akalın Kaan Urgancıoğlu Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Hamit Altıntop Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, mahallelerdeki gençleri bir araya getiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:51:07. #1.17#