AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, "Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim." İfadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı