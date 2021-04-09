AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: "Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil"

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AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: "Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil" Milletvekili Çakır, 15 Temmuz kahramanı paşayı örnek verip, bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan...

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: "Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil"

Milletvekili Çakır, 15 Temmuz kahramanı paşayı örnek verip, bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi

ANKARA - AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, bazı emekli amirallerin açıklamasının, birilerinin hala vesayet özlemi içinde olduğunun, darbeci zihniyetin hala diri olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. Çakır, 15 Temmuz kahramanı, 18. kez ameliyat olan Davut Ala paşayı örnek verip, bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi ve "Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, düzenlediği basın toplantısında, emekli amirallerin bildirisinin, demokrasiyi hedef alan hadsiz bir açıklama olduğunu ifade etti.

Çakır, "Bugünkü Türkiye, 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlü. Milletimizi birbirine düşürmek, demokrasimize kara leke sürmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bir daha kimsenin 27 Mayıslara, 12 Eylüllere, 28 Şubatlara, 17-25 Aralıklara, 15 Temmuzlara teşebbüs ve tevessül etmemesi için biz de 'yeni anayasa' diyoruz." dedi.

Millete ayar vermenin, millet iradesinin dışında birtakım iradeleri gündeme taşıyacak ya da bunları çağrıştıracak birtakım girişimlerde bulunmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Çakır, "Bu bildiri, birilerinin hala vesayet özlemi içinde olduğunun, darbeci zihniyetin hala diri olduğunun bir kanıtıdır." diye konuştu.

Milletvekili Çakır, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çıkan çatışmada 7 kurşunla yaralanan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın 18. ameliyatını olduğunu anlatarak, "3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 18. ameliyatını oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Tümgeneral Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı FETÖ'cülere teslim etmedi. Böyle kahraman ve cesur komutanın canımdan çok sevmiş olduğum Erzincan'ımda görev yapmasından şeref ve onur duyuyorum. Kendisine geçmiş olsun diyor, Rabbim 'den acil şifalar diliyorum. Bize böyle komutanlar, böyle askerler lazım. Bize vatanını, milletini satan, darbe girişiminde bulunmaya çalışan sözde amiraller lazım değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA