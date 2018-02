AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu herkes bilsin, sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin, anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların bu hevesleri kursaklarında kalacak." diye konuştu.

Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Afrin'de insan düşmanlarıyla mücadele ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Şunu herkes bilsin, sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin, anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların bu hevesleri kursaklarında kalacak. Bu kadar açık söylüyorum. Bilesiniz ki teröriste, zalime, bugün destek olanlar, yarın onları da kapılarında bulacaktır. Ey Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun. Bu yol karanlıktır, çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi bırak. Verdiğiniz silahları da söz verdiğiniz üzere toplayın artık." ifadesini kullandı.

Kendilerine "Suriyeli mazlumları niye kabul ettiniz?" denildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz Türk milleti, tarih boyunca dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Çünkü bizim inancımızın temelinde 'Mazluma merhamet etmeyene Allah merhamet etmez' anlayışı var. Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz."

- "ABD sağır olmuş"

Partililerin "Vur vur inlesin, ABD dinlesin" sloganları üzerine Yıldırım, "ABD sağır olmuş. Kulakları var duymuyorlar. Gözleri var görmüyorlar. Ama yanlışı bir gün anlayacaklar." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuyan Yıldırım, "Tarih şahittir, haksızlığa rıza göstermektense can vermeyi tercih etmiş bir ecdadın çocuklarıyız. Biz inanıyoruz ki kalırsak devlet bizim, ölürsek cennet bizim." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Atasını bilmeyen, it izinden yürür" şeklinde bir atasözü olduğunu belirterek, gençlere tarihten, edebiyattan, kültürden haberdar olmaları ve bu değerlerden asla vazgeçmemeleri çağrısı yaptı.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aziz şehitlerimiz, sizlerin kanları ve canları bu memleketin gerçek tapusudur. Sizler ömrünüzün baharında vatan, millet, kutsal değerlerimiz için hak yolunda feda-i can ettiniz. Tarih sizi birer serdengeçti, kahraman olarak anacak. Sizler bedenen öldünüz fakat 81 milyonun gönlüne taht kurdunuz. Orada yaşamaya devam ediyorsunuz. Kahraman vatan evlatları, sizin destanınız nesiller boyu anlatılacak. Bize yaşattığınız Türk'ün gücünün milli gururu her daim zihinlerimizde bir hatıra olarak kalacak. Bize düşen görev, vatan toprağının kutsallığını her daim akılda tutmak, milli konularda en üst düzey hassasiyeti göstermektir."

- "Bizim medeniyetimizin temeli merhamet, hikmet"

Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizim medeniyetimizin temeli merhamet, hikmet, onların sözde uygarlıklarının temeli de zulüm ve şiddettir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirindeki "Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela... Hani tauna da zuldür bu rezil istila..." dizelerini okuyan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sadece terör örgütleriyle değil, onların arkasındaki emperyalist güçlerle de mücadele ettiklerini bildirdi.

Türkiye'ye kafa tutanların, Erzincan'a, gençlere kulak vermesini öneren Yıldırım, "Kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizin her sayfasında Nene Hatunlarımız, Kara Fatmalarımız, Şerife Bacılarımız dün de vardı bugün de var, gelecekte de var olacaklar. Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve daha birçok kahramanlar, kesretten vahdete yürüdüler." dedi.

Yıldırım, AK Parti iktidarında devletin milletle barıştığını, devlet ile millet arasındaki mesafenin kapandığını belirtti.

Birlik ve beraberliği daha da pekiştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Roman'ıyla, Alevi'si ve Sünni'siyle, hangi mezhep, hangi meşrepten olursa olsun, bütün vatandaşlarımızla bir olduk, bütün olduk. Erzincan bunun en güzel örneği." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Aşık Veysel'in "Senlik Benlik" şiirinden "Yezit nedir, ne kızılbaş. Değil miyiz hep bir kardaş. Bizi yakar bizim ataş. Söndürmektir tek çaresi" dizelerini aktararak, AK Parti'nin kendine gönül veren Türk milletini asla mahcup etmediğini ve etmeyeceğini kaydetti.

(Sürecek)