AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Rahat koltuklarında oturup zevk içinde, sefa içinde tarihten bihaber kafayla birbirlerine 'katliam yaptığımız' hezeyanlarını anlatanlar Erzincan'a, Doğu Anadolu'ya bakıp mezalim neymiş bir görsünler. Yaşanan mezalime koca bir tarih şahittir" dedi.

Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına "Derdiyle dertlendiğim, sevincini paylaştığım, başımı hiçbir zaman yere eğdirmeyen yiğit Erzincan'ım." ifadesiyle başlayan Yıldırım, baba ocağı Erzincan'a hemşehrileriye hasbihal etmeye geldiğini belirterek, il kongresinin hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan'ın havasının bir başka, insanının da her daim güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, salondaki coşkuyu işaret ederek "Can Erzincan'a yakışan da işte bu." diye konuştu.

"Kahramanlarımız orada destan yazıyor, siz rahat olun"

Partililerin "Afrin için herkes ayağa" şeklindeki tezahüratları üzerine Yıldırım, "Milletin rahatı için kahramanlarımız orada destan yazıyor, siz rahat olun." karşılığını verdi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirildiğini ve hükümet adına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın törenlere eşlik ettiğini söyleyen Yıldırım, "Erzincanımız 100 yıl evvel hunharca bir mezalime karşı yiğitçe, kahramanca bir mücadele gösterdi. Vatanı, milleti, devleti, bayrağı, namusu, izzeti için, mukaddesatı için kan döktü, can verdi ama bir karış toprağını zalim düşmanlara vermeyerek bu mezalimi püskürttü." dedi.

Salonda bulunan gençlerin, "Bizi Afrin'e götür" şeklindeki tezahürata Yıldırım, "Gençler, Afrin'e oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz gereken neyse yapıyor. Bir avuç yer zaten, gitsek oraya bile sığmayız, bırakalım rahat çalışsınlar." karşılığını verdi.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir ve silah arkadaşları ile tüm istiklal şehitlerini rahmetle andı.

"Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratlar üzerine "Gençler şunu aklınızdan çıkarmayın. Biz sadece Cenabı Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." ifadesini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahat koltuklarında oturup zevk içinde, sefa içinde tarihten bihaber kafayla birbirlerine 'katliam yaptığımız' hezeyanlarını anlatanlar Erzincan'a, Doğu Anadolu'ya bakıp mezalim neymiş bir görsünler. Yaşanan mezalime koca bir tarih şahittir. Erzincan'daki Doğu Anadolu'daki tandırlar, camiler, samanlıklar şahittir, evler şahittir. Yerli Müslüman ahaliyi kadın çocuk demeden canlı canlı yakanlar tarih önünde ve Allah indinde hesap veremeyeceklerdir."

Gençlerin tezahüratları üzerine Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur ama illa bir şey diyecekseniz 'yolların mimarı' diyebilirsiniz" dedi.

Yıldırım, ozanların Doğu Anadolu'daki mezalimi, "Kars'ı vurup Erzincan'ı bastılar, gelinleri iki canlı kestiler, çocukları kundağından astılar, yetiş imdada üçüncü ordu." ifadeleriyle anlattığını aktardı.

(Sürecek)