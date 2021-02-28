AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köyleri ziyaret ediyor
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AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köyleri ziyaret ediyor

28.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:26
AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köyleri ziyaret ediyor

AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerine devam ediyorAK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu ve yönetim kurulu üyeleri Akçoban, Kavaklı, Yukarı Bitikçi, İncehıdır ve Çakarlaş köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu ve yönetim kurulu üyeleri Akçoban, Kavaklı, Yukarı Bitikçi, İncehıdır ve Çakarlaş köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dolu, AK Parti'nin 18 yıldır halkın teveccühü ile iktidarda kaldığını, halkın arasında, halkla birlikte hareket ettiğini söyledi.

Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini aldıklarını anlatan Dolu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. 2023'e daha kararlı ve güçlü yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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