AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köyleri ziyaret ediyor

AK Parti Ergani İlçe Teşkilatı köy ziyaretlerine devam ediyorAK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu ve yönetim kurulu üyeleri Akçoban, Kavaklı, Yukarı Bitikçi, İncehıdır ve Çakarlaş köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.