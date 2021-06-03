AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu esnafı ziyaret etti
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AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu esnafı ziyaret etti

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

AK Parti Ergani ilçe Başkanı Fırat Dolu ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

AK Parti Ergani ilçe Başkanı Fırat Dolu ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

Beraberindeki partililerle Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddelerindeki esnafı ziyaret eden Dolu, talep ve önerileri dinledi.

Dolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre verilen aranın ardından yeniden faaliyete başlayan esnaf ile görüştüklerini, hayırlı kazanç dilediklerini belirterek, "Esnaf ve vatandaşlarımızın sıkıntı ve taleplerini bizzat dinledik. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte, el ele vererek çalışıyoruz." dedi

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek. Dolu ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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