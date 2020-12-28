AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu, köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, kırsal mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek çözüme ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Teşkilat çalışmalarını değerlendiren Dolu, özellikle kış aylarında yol, elektrik ve benzeri sorunların çözümü noktasında yapılacak çalışmaları yerinde görmek için arazi çalışması yürüttüklerini aktardı.

Kaymakamlık, belediye ve kamu kuruluşlarıyla istişareler yaptıklarını belirten Dolu, "Tek derdimiz milletimizin kalkınma, güven ve huzurun tesisini sağlamak. Sosyal hayatın her alanında değerli halkımıza sıfır sorun ile mutlu bir yaşam sunmaktır. AK Parti, insana değer veren anlayışın partisi olmuştur, olmaya da devam edecek. Bunun gayreti içerisindeyiz. İlk günkü aşkla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar