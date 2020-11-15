Ak Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu'dan köylere ziyaret
15.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:52
AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu köylere ziyaret gerçekleştiriyor.
AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu köylere ziyaret gerçekleştiriyor.
Dolu beraberindeki partililerle gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor, sorunları dinliyor.
Dolu çok çalışacaklarını belirterek, köyde yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.
Dolu, vatandaşlarla sürekli bir araya geleceklerini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar