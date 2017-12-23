AK Parti Ereğli İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Ereğli ilçe danışma kurulu toplantısı yapıldı.





İlçe Başkanı Fatih Çakır, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe genelinde eğitimden, ulaşıma pek çok sorunun çözümü noktasında önemli adımlar atıldığını söyledi.



Ereğli - Zonguldak, Ereğli - Devrek yollarının ulaşımın daha sağlıklı hale getirildiğini, Ereğli çevre yolu projesinde de önemli aşamalar kaydedildiğini anlatan Çakır, ilçe genelinde önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında tekli eğitime geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.



İlçenin sorunlarının çözümü için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme gayretinde olduklarını aktaran Çakır, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.



Toplantıya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.