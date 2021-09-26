AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığınca birlik, beraberlik ve kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığınca birlik, beraberlik ve kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.

Gülüç Beldesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 2001'den bu yana birçok badire atlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur duruşuyla iç ve dış tehditlerin üstesinden geldiklerini söyledi.

Başarının altında birlik ve beraberliğin yattığını vurgulayan Bozkurt, "Sen, ben yok, biz varız. AK davamız var. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bir yıllık görev süreleri içerisinde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları, mahalle ve köy temsilcileriyle tüm köyleri, mahalleri ziyaret ettiklerini aktaran Bozkurt, "Sorunları dinledik, çözümü için mücadele ettik. Vatandaşlarımızın mutluluklarını ve üzüntülerini paylaştık. Ereğli'ye yapılması gereken yatırımlar, belde, köy ve mahallelerimizle vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için bakanlarımıza, milletvekillerimizle gidip çözüm aradık." ifadelerini kullandı.

"2023'te yine açık ara birinci olacağız"

Bozkurt, 2023 hedefleri doğrultusunda ilçede çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak 2023'te her seçimde olduğu gibi yine açık ara birinci olacağız ve bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. İlçemizde maalesef 20 yılı aşkın zamandır görev yapan yerel yönetimin sahilden başka bir eser ortaya koyamadığını görüyoruz. Ereğli Belediyesi, her hafta yeni heykel açılışıyla CHP'nin heykel belediyeciliğindeki öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Her fırsatta kavga ve kaos ortamı oluşturup 20 yıldır yaptığı gibi polemiklerden beslenen bu yönetimin her seçim döneminde sözünü verdiği projeler, göreve geldiğinde katalog projeler olarak kağıt üzerinde kalmıştır."

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ormanlı ve Gülüç Belediye Başkanları da konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Erken Müge Anlı Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:51:05. #1.17#