AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığından birlik ve beraberlik toplantısı

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığınca birlik, beraberlik ve kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.

Gülüç Beldesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 2001'den bu yana birçok badire atlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur duruşuyla iç ve dış tehditlerin üstesinden geldiklerini söyledi.

Başarının altında birlik ve beraberliğin yattığını vurgulayan Bozkurt, "Sen, ben yok, biz varız. AK davamız var. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bir yıllık görev süreleri içerisinde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları, mahalle ve köy temsilcileriyle tüm köyleri, mahalleri ziyaret ettiklerini aktaran Bozkurt, "Sorunları dinledik, çözümü için mücadele ettik. Vatandaşlarımızın mutluluklarını ve üzüntülerini paylaştık. Ereğli'ye yapılması gereken yatırımlar, belde, köy ve mahallelerimizle vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için bakanlarımıza, milletvekillerimizle gidip çözüm aradık." ifadelerini kullandı.

"2023'te yine açık ara birinci olacağız"

Bozkurt, 2023 hedefleri doğrultusunda ilçede çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak 2023'te her seçimde olduğu gibi yine açık ara birinci olacağız ve bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. İlçemizde maalesef 20 yılı aşkın zamandır görev yapan yerel yönetimin sahilden başka bir eser ortaya koyamadığını görüyoruz. Ereğli Belediyesi, her hafta yeni heykel açılışıyla CHP'nin heykel belediyeciliğindeki öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Her fırsatta kavga ve kaos ortamı oluşturup 20 yıldır yaptığı gibi polemiklerden beslenen bu yönetimin her seçim döneminde sözünü verdiği projeler, göreve geldiğinde katalog projeler olarak kağıt üzerinde kalmıştır."

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ormanlı ve Gülüç Belediye Başkanları da konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.