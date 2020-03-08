AK Parti Erdemli İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Erdemli 6. Olağan İlçe Kongresinde gerçekleştirildi.
08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:08
AK Parti Erdemli 6. Olağan İlçe Kongresinde gerçekleştirildi.
Erdemli Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Kaya ilçe başkanlığına seçildi.
Kaya, kendisine ve ekibine güven oyu verilmesinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.
Kongrede delegeler ve partililer Kaya'yı tebrik etti.
Kaynak: AA