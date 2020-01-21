AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu
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AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.

21.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:28
AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu

İlçe Başkanı , gazetecilerle bir araya geldi.

Görevine yeni atanan Kaya, Erdemli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Erdemli'ye hizmet zamanı olduğunu dile getiren Kaya, bunun için herkesle istişare içerisinde olacaklarını aktardı.

Toplantıya parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA
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