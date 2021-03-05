AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal vefat etti
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AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal vefat etti

05.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:16
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal vefat etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Erdek Partisi İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), koronavirüse yenildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erdek Partisi İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), koronavirüse yenildi.

29 Ocak 2021'de, Covid-19 teşhisi konulan Yangal, kısa bir süre evinde tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi'ne, ardından da Balıkesir Atatürk Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 Şubat 2021'den beri Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Yangal, burada yaşamını yitirdi.

Kudret Yangal, 2 Mart 2020'de, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevine getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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