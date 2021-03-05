AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal vefat etti
05.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:16
Adalet ve Kalkınma Partisi Erdek Partisi İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), koronavirüse yenildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Erdek Partisi İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), koronavirüse yenildi.
29 Ocak 2021'de, Covid-19 teşhisi konulan Yangal, kısa bir süre evinde tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi'ne, ardından da Balıkesir Atatürk Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 Şubat 2021'den beri Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Yangal, burada yaşamını yitirdi.
Kudret Yangal, 2 Mart 2020'de, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevine getirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen