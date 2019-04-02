Ak Parti, Erciş'teki Seçimler İçin İtiraz Etti

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti tarafından 342 sandığın tamamının yeniden sayılması için Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesi verildi. AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, parti binasında yaptığı açıklamada, itiraz dilekçesinin Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildiğini belirterek, "Dilekçemizde sunulan tespitler, seçim sonucunun sıhhatini, doğruluğunu ve güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Diğer yandan AK Parti oylarının 33 bin 086 olduğu, HDP'nin oylarının 35 bin 619 olduğu, AK Parti ve HDP oyları arasındaki 2 bin 533 gibi az miktarda oy olduğu ve geçersiz oy sayısının ise 5 bin 30 olduğu anlaşılmıştır. Geçersiz sayılan oy sayısının aşırı derecede fazla olduğu, geçersiz sayılan oy miktarının iki parti arasındaki oy farkının iki katı olduğu göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak, doğru, kesin, adil ve güvenilir olmasının sağlanması için ilçemiz genelindeki 342 sandıkta kullanılan tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz. Ayrıca, verilecek bütün kararlara da saygılı olacağımızı belirtiriz" dedi. Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen itiraz dilekçesinin ise kabul edildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA