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Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Güncel

AK Parti Erciş Kongresi yapıldı

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı'na Nedim Sağlam seçildi.

08.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:16
AK Parti Erciş Kongresi yapıldı

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı'na Nedim Sağlam seçildi.

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugün bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin, dünyanın farklı noktalarında yaşayan, egemen olan ama bu coğrafya için karanlık planlar kuranların olduğunu söyledi

Bugün insan haklarından bahseden ama insanlığın onurunu yerle bir edenlerin bulunduğunu aktaran Karaaslan, "9 yıldır Türkiye'de misafir ettiğimiz, bizim misafirlerimiz dediğimiz göçmenlerimizle en ufak bir hadise yaşamadık. 2 gündür Yunanistan'ın sınırında yaşananlara bakın. Biz ülkemizde de kıtaların ötesinde de bir çığlık varsa onu duyarız. İnancımız bize böyle öğretmiştir. Bugün AK Parti çatısı altında siyaset yapmak, işte bu çığlıkları duyan, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların göz yaşlarını silen, Allah razı olsun denilen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyib Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak demektir."

Kongreye AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer katıldı.

Tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Nedim Sağlam, ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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