AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına İzzet Albayrak atandı - Haberler
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AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına İzzet Albayrak atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına İzzet Albayrak atandı

VAN (İHA) – AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan İzzet Albayrak görevine başladı.

ERCİŞ, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Ak Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan İzzet Albayrak görevine başladı.

Ankara'da mazbatasını aldıktan sonra ilçeye gelen Albayrak, beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile konvoy eşliğinde parti binasına geldi. Burada partililerle selamlaştıktan sonra bir konuşma yapan Albayrak, hiç kimseyi incitmeden, küstürmeden ve kibirlenmeden yola devam edeceklerini söyleyerek görevine başladı. - VAN

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