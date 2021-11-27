AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak görevine başladı

ERCİŞ, VAN (AA) - AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı görevine atanan İzzet Albayrak görevine başladı.

Ankara'da mazbatasını aldıktan sonra ilçeye gelen Albayrak, beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile konvoy eşliğinde parti binasına geçti.

Burada partililerle selamlaştıktan sonra bir konuşma yapan Albayrak, hiç kimseyi incitmeden, küstürmeden ve kibirlenmeden yola devam edeceklerini söyledi.

Davalarında karamsarlığa, umutsuzluğa ve rehavete yer olmadığını belirten Albayrak, "Bizlere düşen çalışmak, çabalamak, gönül kazanılmamış bir insanımızı dahi bırakmamak. İlçemizin sorunlarını biliyoruz çünkü biz burada yaşıyoruz. Çözüm noktasında sizlerin de desteğini alarak vekillerimizin teşkilatımızın ve kurumlarımızın yardımı ile hep beraber çözmek için çalışacağız." dedi.

Albayrak'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Arvas da "AK Parti davasına görül veren herkese teşekkür ediyorum. İlçede yaşanan sorunlar hamdolsun teker teker çözülüyor. İlçe başkanımızın da yönetimi Erciş'imize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gülaçar ise, "Allah'tan ümidim, duam, niyazım o ki Cenabı Hak bu millete, bu ülkeye ve bu lidere güç kuvvet versin. Bizler hep beraberce sorunların üstesinden gelelim ve bu Erciş'in güzel insanlarına eşlik edelim." diye konuştu.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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