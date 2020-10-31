AK Parti Elmadağ İlçe Başkanlığına Eyüp Tekiner yeniden seçildi
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AK Parti Elmadağ İlçe Başkanlığına Eyüp Tekiner yeniden seçildi

31.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:09
AK Parti Elmadağ İlçe Başkanlığına Eyüp Tekiner yeniden seçildi

AK Parti Elmadağ İlçe Kongresi'nde, Eyüp Tekiner yeniden ilçe başkanı oldu.

AK Parti Elmadağ İlçe Kongresi'nde, Eyüp Tekiner yeniden ilçe başkanı oldu.

AK Parti Elmadağ İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Tekiner, kongrede 268 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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