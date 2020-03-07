AK Parti Eleşkirt 7. Olağan Kongresi
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AK Parti Eleşkirt 7. Olağan Kongresi

AK Parti Eleşkirt 7. Olağan Kongresi'nde mevcut AK Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci güven tazeledi.

07.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:02
AK Parti Eleşkirt 7. Olağan Kongresi

7. Olağan Kongresi'nde mevcut AK Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci güven tazeledi.

Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve partililer katıldı.

Kongrede tek liste halinde yapılan seçimde, mevcut başkan Ergül Tenekeci, 303 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı oldu

Kaynak: AA

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