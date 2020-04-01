AK Parti Elazığ Milletvekilleri, maaşlarını bağışladı
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AK Parti, Elazığ, Politika

AK Parti Elazığ Milletvekilleri, maaşlarını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Parti'nin Elazığ'daki 4 Milletvekili de 1'er maaşını bağışlayarak katıldı.

01.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:05
AK Parti Elazığ Milletvekilleri, maaşlarını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Parti'nin Elazığ'daki 4 Milletvekili de 1'er maaşını bağışlayarak katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mağdur olan dar gelirli vatandaşlara destek olunması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya AK Parti'nin Elazığ'daki 4 Milletvekili de katıldı.AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ'da ortak bir kararla birer aylık maaşlarını kampanyaya bağışladı.

Milletvekilleri adına yapılan açıklamada;" Koronavirüs ile etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi her boyutu ile düşünmek zorundayız. Vatandaşımızın bu salgın nedeniyle mağduriyet yaşamasına asla izin vermeyiz. Bu kapsamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini devreye koyduk. Aylık geliri 5 bin TL'nin altında olanlar için 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği'ni hayata geçirdik. Yine bugünden itibaren devletimizin sahadaki kolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla 2 milyon 111 haneyi kapsayan biner liralık nakdi ödemeler başlıyor. Amacımız bu salgının oluşturabileceği mağduriyetlere karşı ülkemizi, milletimizi korumaktır. Unutmayalım Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisinde Peygamber efendimizin buyurduğu üzere İslam dininde yardım ve dayanışma esastır. Bu sebeple başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın aynı sorumluluk, aynı duyarlılık ile hareket edeceğine inancımız tamdır"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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