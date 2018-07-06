AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve Van Milletvekili İrfan Kartal Kayıt Yaptırdı
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve Van Milletvekili İrfan Kartal TBMM’de kaydını yaptırdı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve Van Milletvekili İrfan Kartal TBMM'de kaydını yaptırdı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve Van Milletvekili İrfan Kartal TBMM Şeref Holü'ne gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kartal'a rozetini TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın takarken, Ağar'a rozetini AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze taktı. - ANKARA