AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti.

Milletvekili Demirbağ, ilk olarak Ağın Kaymakamlığını ziyaret ederek yeni atanan Kaymakam Neslihan'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra Keban ilçesine geçen Demirbağ, yeni Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Demirbağ, ilçe gezisi kapsamında AK Parti teşkilatlarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA